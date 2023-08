JuliVer sa Toronto naman maglalambingan, maghaharutan

Lumipad pa-Canada sina Rayver Cruz at Julie Anne San Jose para makipag-meet sa kanilang fans doon.

Sa Toronto imi-meet nina Julie at Rayver ang kanilang die-hard JulieVer fans para sa food festival na ‘Taste of Manila’ kunsaan iba’t ibang Filipino cuisine ang ipagmamalaki ng ating mga kababayan doon.

Makikibahagi sina Julie at Rayver sa magaganap na live show na dadaluhan ng higit na 350,000 visitors kaya masasaksihan ng marami ang lambingan at harutan ng JulieVer sa entablado. Tiyak na marami ang kikiligin sa kanilang gagawing duets at dance number.

The event is organized by the Society of Philippine Artists, Recreation and Community (SPARC), a non-profit organization.

Pag-uwi ng dalawa sa Pilipinas, may kanya-kanya silang shows na pagkakaabalahan. Si Julie ay coach/mentor ng ‘The Voice Generations’, samantalang si Rayver ay may teleserye with Jasmine Curtis-Smith.