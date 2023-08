Julia nagparamdam ng kagandahan, pagmamahal sa IG

Paminsan-minsan lang mag-post sa kanyang Instagram account (@montesjulia08) si Julia Montes, pero kahapon ay pasabog ang pagpaparamdam niya ng kanyang kagandahan, ha!

Ang bongga nga ni Julia sa tatlong pictures na pinost niya na ang caption ay, “Just a reminder in case your mind is playing tricks on you today…

“You matter…

“You’re important…

“You’re loved…

“And your presence on this earth makes a difference whether you see it or not.

“Have a great Wednesday everyone.”

Siyempre, pinusuan ng kanyang followers, pati ng ilan niyang celebrity friends ang post na ‘yon ni Julia.

Sabi naman ng iba, nakakabilib si Julia dahil sa paalala na nagma-matter, importante, minamahal ang bawat isa.

Sa panahon ngayon na marami ang dumaranas ng mental issues, malaking bagay raw ang paalalang ito ni Julia.

So nice! (Jun Lalin)