Josh Ples inimbitahan sa Pau Gasol Academy

KAHANGA-HANGA ang naging experience sa Barcelona ng Elite Player na si Josh Ples na may edad lamang na 16 at may tangkad na 6-foot-6.

Siya ay nagtungo sa Barcelona, Spain para sa Rising Stars ng Pau Gasol Academy.

Isa siya sa mga naimbintahan sa 36 na lalahok sa camp mula sa iba’t ibang panig ng mundo.

Bihira ang ganitong klaseng opportunidad sa mga katulad niyang nangangarap na mapunta sa NBA.

Naging daan ang mga highlight na ginawa ng daddy niya para maimbitahan iito sa prestigious elite camp.

Naniniwala si Josh na makakatulong ito upang lalo siyang mag-improve sa larangan ng basketball at maging daan upang mapansin din ng mga coach.

Kung sakaling siya ay palarin, siya ang magiging kauna-unahang Pilipino na batang manlalaro sa Europe.

***

Binabati ko ang UST Tiger Cubs na nagkampeon sa Titans Hoop Fair na pinangunahan nina Basty Castro at ang winning shot ni Andwele Cabañero pati ang mga magagaling na coach na sina coach Andy Mejos, Vl Sandalo, Manu Iñigo, at Noli Mejos,

Belated happy birthday kay coach Onelle Balinton.

Congratulations sa Mandaluyong Microsmith sa Junior MPBL na patuloy na nangunguna sa 16-Under na may record na 6-0.