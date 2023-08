Jeremiah Gray tagumpay operasyon sa tuhod

MAGANDANG balita para sa milyon-milyong fans ng Barangay Ginebra Gin Kings.

Tagumpay ang operasyon sa tuhod ni Jeremiah Gray.

Ang masamang balita, garahe na siya sa buong Season 48 ng Philippine Basketball Association (PBA) simula sa Oktubre.

Nagselebra rin ng kanyang pang-26 kaarawan si Gray kahapon, Agosto 16.

“Tapos na yung operation niya. OK naman,” ayon kay Alfrancis Chua, Barangay Ginebra board of governor at sports director din ng San Miguel Corporation.

Nitong Lunes, Agosto 14, sumailalim sa operasyon sa tuhod si Jeremiah.

“Lahat-lahat na iyun kasama ACL,” paliwanag pa ni Chua.

Natamo ni Gray ang masaklap na injury sa huling playing date ng PBA On tour noong Hulyo 30.

(Abante Sports)