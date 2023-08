Ilagan kasado sa `liveable city` sa 2030!

Masaganang ani! Iyan ang lagin g pinagpapasalamat ng mgaIlagu eños sa Poong Maykapal kaya’t sa kabila ng mga bagyo at tagt uyot, patuloy ang kanilang pag bangon at pasasamalat sapangma lakasang ani taun-taon. Mayo 2023 pa dapatipinagdiwang ang pinab onggang Mammangi Festival suba litdahil sa masamang panahon, ginawang Agosto 11 kasabay ng 11th year anniversary ng cityhood ng Ilagan. Sadyangpinaghahandaan ang taunang Mammangi Festival na pwedenang ihanay na mga kil alang festival sa bansa gaya ng Ati-Atihan at Sinulog Festival na sumisimbolo sa kas aganahan ng lungsod ng Ilagan na kabisera ng Isabela.

Kinilalang ‘Corn Capital of the Philippines’ ang city of Ilagan noong 2015 at simula noon lalong umunlad ang kalun suran nabinubuo ng 91 barangay. Dahil ito sa maayos na pamamal akadng LGU mula sa governor, vice gov, mayor at vice mayor sapulng mga miyembro ng konseho hanggang sa barangay level namay tunay na malasakit sa kanilang nasasakupan.

Hindi po ito bahagi ng PR lang dahil ako mismo ang nakas aksikung paano magsalita, umak syon at makitungo sa kanyang m gaconstituent si Mayor Josemar ie Diaz at Vice Mayor KyryllBello. Saludo ako kay mayor dahil kahit dayo at bisita lang kami sa pagtitipon ay ramdam n amin ang malasakit niya sa kan yangnasasakupan dahil buong se lebrasyon ay naroon siya at tu nay nanakikisaya sa karamihan.

Sa kanyang pagsasalita, may diin ang kanyang mga panga kongprograma para sa isinusulo ng na “Ilagan Towards a LiveableCity”’ kung saan pagyayamanin pa aniy a lalo ang agriculture at business industry para sa mas masaganang kita at maiangat ang buhay ng mamam ayan ng Ilagueños.

Agro-Ecotourism booth

Bilang opening salvo, binuksan ang mga agri- ecotourism booth kung saan naka-display ang ipinagmamalaking produkto ng mgabarangay ng Ilagan kasama ang ilang local government agency. Wagi sa Category A barangay booth ang Western 1 at Iselco 2 saCategory B government agency.

I-corn complex

Malayo ang mararating ng lungs od ng Ilagan dahil sa mithiing‘livea ble city in 2030’. May nakaplanong modernisasyon saindustrya ng sakahan sa pama magitan ang itinayong I-Corn complex na magiging corn hub at sentro ng makabagongteknolo hiya na lalong magpapaunlad sa corn at rice industry ng Ilagan at sa buong Cagayan Valley region. Ito na yata ang biggest corn project sa buong bansa.

Mammangi Festival

Ang mammangi ay salitang Ibana g sa corn farmers. Ang festival ay isang pagkilala at pasasala mat sa pagsusumikap, sipag at malaking kontribusyon ng mga m agsasaka ng mais, bigas at mgagulay sa ekonomiya ng Ilagan.

Maraming nakahanay na iba’t ib ang aktibidad sa MammangiFesti val na ikinamangha ng mga mano ood lalo ng mga local tourist na gusto makiisa sa su per bongga at organisadongprograma na hindi mo aakalaing mayroon pala ang Ilagan City. Maraming guest celebrity gaya nina Dulce, Celeste Legaspi, Gino Padilla, Gigi De Lana at James Reid. Saludo tayo safestival consultant at overall director na si Mr. Nilo Agustin, ang galing!

Barangay Night

Nakakabilib dahil kinilala dit o ang malaking partisipasyon ng natatanging Ilagueños at mg a opisyal ng barangay sa kaunlaranng Ilagan sa pamamagitan ng Barangay Night at Search for Most Outstanding Ilagueños 2023 na ginanap sa Ilagan Community Center. May kanya-kanyang tungkuling ginag ampanan ang bawat isa kaya makikita mo ang disiplina ng mga tao. Walang siksikan o unahan sa panonood ng mga pa labas. Wala ka ring makikita na nag-iinuman n a madalas na pagmulan ng mga gulo kapag ganitong dagsa ang tao.

Binibining Ilagan 2023

Sa 20 kandidatang naglaban- laban , winner bilang BinibiningIlagan 2023 si Kristine Joy Guzman (Marana 1st); Kristine Kay Bautista (Bliss), Bb. Ilagan Sining, Kultura at Turismo 2023; Justine Morillo (San Andres), Bb. Ilagan Agrikultura 2023 habang First Runner-up si Kris Villar (Naguilian Sur) at Second Runner-up, Frances Leaño (San Vicente). Ginanap ang grand co ronation night noong Lunes, August 7 sa City of Ilagan Sports Complex.

Street dance competition

Puno ng energy ang ginanap na street dance competition kung saan pawang mga kabataang mag-aaral mula sa 8 school ng iba’tibang barangay ang nagpaligsahan sa cultural dance. Tinanghalna champion ang NorthEastern 1, habang 1st runner up ang Poblacion 1 at 2nd runner up ang San Antonio 1.

Dance showdown

‘Pang -world class ang dating at para kang nag-transport saibang lugar’! Ito ang saktong paglalarawan ko sa showdown napinagpaguran, pina ghandaan at pinag-isipang mabu ti ang temana swak sa mithiing ‘Ilagan Towards a Liveable City in 2030”.

Mahusay ang produksyon at on the dot ang bawat cue kaya’thindi naka kaumay. Bihira ka nang makakit a ng ganitongkagandang palabas na may konek sa tao dahil umi ikot sa kulturaat simpleng buh ay nating mga Pinoy. Nakakamis s ang ganitongmga cultural show na truly amazing mula sa stage, lighting, special effects, backdrop, sounds, at maging ang costume ng mga kalahok ay winner kaya halos lahat nga kasama kong media at mga vlogger ay napa-Wow sa ganda ng overall production.

Nag-champion sa dance showdown ang NorthEastern 2, 1st place ang Poblacion 1 habang 2nd place ang NorthEastern 1. Para saove rall winners: NorthEastern 1, champion; 3rd place NorthEastern 2, 2nd place Western 1, 1st place Poblacion 1.

Grand fireworks

Walang umaalis sa upuan na ibi g lang sabihin lang na super e njoy ang lahat sa palabas kaya hanggang sa fireworks finale ay bongga din! Walang tigil ang p utukan at pailaw sa kalangitan natumagal halos ng 30 minuto na patunay na isang malakingtagumpay ang Mammangi Festival. Pagkatapos ng palaba s, maayos na naglabasan ang mg a tao sa sports complex. Masaya sila at walang nag-uuna han na nakakapanibago sa panin gin. Wala kang katulad Ilagan!