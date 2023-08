Halle Berry sexy pa rin kahit 57 na

Nag-celebrate ng kanyang 57th birthday ang Hollywood star na si Halle Berry.

Pinatunayan ng Oscar winner na may asim pa rin siya dahil patuloy na nagpo-post siya sa social media ng sexy photos niya.

Wala raw nababago sa katawan ni Halle kahit na malapit na siyang mag-60. Sey pa ng aktres, nasa genes daw niya ang pagiging sexy at sinamahan niya ito ng disiplina at inspirasyon mula sa kanyang mga mahal sa buhay.

Sa kanyang birthday last August 14, kasama niya ang kanyang 15-year old daughter na si Nahla at nanood sila ng pelikulang ‘Barbie’ sa Santa Monica, California. Sinamahan sila ng current boyfriend ni Halle na si Van Hunt.

Pinost ni Halle ang photo ni Nahla na nakatalikod, pero mas matangkad na ito sa aktres. Anak ni Halle si Nahla sa model na si Gabriel Aubry.

“My mini me (but not so mini anymore) and my VanO took me to the World of Barbie for my B-day! I got to let my inner Barbie soar!!!! I love you guys …thank you !” caption ni Halle na ang suot ay pink slip dress with a feather neckline, bedazzled cowboy boots and a heart-shaped rainbow purse.

Marami ang bilib kay Halle dahil nagagawa niyang itago ang mukha ng kanyang dalawang anak sa publiko kahit na merong social media.

“I just don’t want to plaster them all over the internet. That just doesn’t feel right for me. They’re gonna do that soon enough. That’s gonna be their life when they grow up, and they will choose when that starts. I’ve fought really hard to protect their privacy, and I just want them to have their life and have it be theirs,” sey ni Halle na may 9-year old son named Maceo na anak niya sa ex-boyfriend na si Olivier Martinez.

‘Yun na! (Ruel J. Mendoza)