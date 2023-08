Gomezian markado

PUNTIRYA ng connection ni Gomezian na masungkit ang titulo sa 4-Year-Old & Above Sprint Race na ilalarga sa Agosto 20 sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Maliban kay Gomezian, nominado rin sa nasabing karera ang mga tigasing sina Gusto Mucho, Attractive Force, Bravo at Life Gets Better.

Nakatokang rumenda kay Gomezian si class A rider O’Neal Cortez, ang ibang nagsaad ng pagsali sa karerang nakalaan ang P1.5M guaranteed prize ay sina Agi Daw, Ambisioso, Asiong, Main Event, Palauig, Stardust at Weather Lang.

May distansiyang 1,000 metro, hahamigin ng owner unang kabayong tatawid sa meta ang P900,000, mapupunta sa second placer ang P300,000 habang P150,000, P75,000, P45,000 at P30,000 ang third hanggang fourth, ayon sa pagkakasunod.

Komento ng mga karerista, posibleng tangkilikin ng mga mananaya ang mga kalahok na sina Gomezian, Gusto Mucho at Attractive Force.

Magbubulsa rin ang breeder ng winning horse ng P75,000 habang tig P45,000 at P30,000.

(Elech Dawa)