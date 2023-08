Fil-Global winner sa mga pambato abroad

Nitong mga nakaraan sunod-sunod ang mga na-ifeature natin dito sa TineTalk na mga success stories ng mga kapwa natin Pinoy abroad.

Pero lingid sa kaalaman ng mga madlang netizen at ng mga chismosa nating kapitbahay kung paano nga ba nakapunta ang mga kababayan natin sa banyagang bansa.

Ngayong araw itsi-tsika ko sa inyo kung paano nga ba mag apply, maka kuha ng visa at tamang ahensiya na dapat puntahan.

Sa dinami-rami ng mga kumpanyang nag aalok ng trabaho abroad sadyang napakahirap alamin kung sino nga ba ang lehitimo at sino ang manloloko.

Ang ilan ay nag aalok ng magandang trabaho ngunit pag dating mo naman sa bansang pagtatrabauhan mo wala ka naman palang dadatnan na trabaho kaya upang hindi masayang ang pagod at perang pinagharapan mo suriing mabuti ang mga ahensiyang a-aplayan mo.

Kaya naman meron akong magandang balita sa inyo lalo na sa mga GenZ na nagbabalak mag aral abroad dahil alam niyo ba na ang Fil-Global Immigration Services Corporation o mas kilala bilang Fil-Global ay magkakaroon lang naman ng international visa expo.

Yes! Mga suki totoo ang chismis ngayong darating na August 26, 2023 na yan sa 2nd floor ng Times Plaza Building sa United Nations Avenue, Manila City.

Kaya kung ikaw ay magulang at may plano kayong mag migrate at pag aralin ang iyong mga anak abroad pagkakataon niyo na ito (Oh! mga suki alam niyo na yan go na Lol!).

Pero alam niyo ba na hindi lang naman basta maipadala abroad ang goal ng Fil-Global dahil gusto rin nilang maibahagi ng bawat kabataan ang kultura nating mga Pilipino sa mga paaralang kanilang mapapasukan.

Dahil napakahalaga na malaman ng mga banyaga kung gaano kasipag, matulungin, magalang, mapagmahal at marami pang iba tayong mga Pilipino (Pinoy pride ika nga).

Well going back sa nasabing expo ang mga dadalo ay magkakaroon ng pagkakataon na makahalubilo ang mga propesyonal sa iba’t – ibang larangan kaya naman magandang pagkakataon na rin ito para sa mga kabataan na ma-expose sa realidad ng buhay.

Kung meron kang katanungan maaring bumisita sa website ng Fil-Global www.fil-global.com o di kaya’y mag send ng email sa marketing@fil-global.com