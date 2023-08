DOLE ipinaalala tamang suweldo sa 2 araw na holiday ngayong Agosto

Pinaalalahanan ng Department of Labor and Employment (DOLE) ang mga employer sa bansa tungkol sa tama at dapat tanggapin na suweldo ng mga manggagawa sa dalawang araw na pista opisyal ngayong Agosto.

Sa inilabas ng DOLE na Labor Advisory No. 17 Series of 2023, na inilabas ng DOLE, idineklarang special non-working holiday ang Agosto 21 at regular holiday ang Agosto 28.

Dapat tumanggap ng dagdag na 30% sa unang walong oras ng kanyang trabaho ang empleyado at 30% pang dagdag kada oras kung mag-o-overtime ang kawani.

Doble naman ang suweldong dapat tanggapin ng empleyado kung papasok ito sa Agosto 28 na deklaradong regular holiday. May dagdag din na 30% sa kada oras na overtime.

Samantala, dapat namang tumanggap ng 30% mula sa 200% ng kanyang arawang suweldo ang isang naka-dayoff na empleyado kung ito’y papapasukin sa nasabing mga holiday.