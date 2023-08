Beauty pageant may pa-essay writing pakulo

Ngayon, hindi na lang paseksihan o pagalingan sa rampahan ang labanan sa mga beauty pageant dahil pati wittiness at utak, kasama na rin sa criteria for judging.

Gaya na lang ng pageant na ito na iba ang naisip na pakulo para sa kanilang mga kandidata!

Pinost ito ng user na si Alex Maglinao sa Facebook Page na ‘Bekis of Pageantry 2.0’. Say niya sa caption, “How about a beauty pageant with an essay writing segment?”

Makikita sa uploaded picture ang limang kandidata na nakahilera at nakaupo habang may sinusulat na tila sumasagot sa essay writing.

Bakas ang matinding pokus sa mukha ng mga ito upang masagot ang kani-kanilang tanong sa porma ng pagsulat.

Dahil dito, kumalap ang post ni Alex ng libo-libong aliw na reaction at komento mula sa dabarkads online.

Ilan sa mga comment:

Para kay Leodegario Arana Lopez, aniya, “Old school yung ganitong Q and A.”

Tila aprub naman ito para kay Blu Black, aniya, “Pag utak ang labanan pwede ‘to, I remember those times sa province sa barangay pageant may essay, though sounds funny pero kung intellectual ang hanap mo makikita mo rito sino ang matalino at may ibubuga sa utakan.”

“Ganito ‘yung sa Miss Intramurals namin sa high school noon. Since the same question lang para sa lahat and walang headphone or soundproof room available, they decided to write down na lang their answers and no changes or adjustments shall be made if tapos na ang lahat at babasahin na,” pagbabahagi naman ni Ka Chan.

Ikaw, anong say mo rito? (Moises Caleon)