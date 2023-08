Baby nina Luis, Jessy little Vilma

Gigil much ang mga taga-showbiz, mga fan, sa anak nina Luis Manzano, Jessy Mendiola, na si Baby Peanut.

Kasi naman, ang bongga ng chikahan nilang mag-ina, ha! Na ang mga sagot niya ay masarap na tawa.

“What happened? You didn’t poop? Or you poop?

“You didn’t sleep? What happened?

“Did you poop? You didn’t sleep?

“What happened? You didn’t sleep?

“Did you poop?

“What so funny? Is mama funny?” sunod-sunod na tanong ni Jessy sa baby.

At bongga nga ang sagot ni Peanut, na panay ang tawa, kaya ang mga netizen, tawang-tawa at gigil na gigil sa sobrang cute ng bagets.

“Haaaaay these 2! Mama and Peanut.” sabi ni Luis na may red puso pa.

“Sarap saraaaaaappp!” sey ni Nikki Gil.

“Vilma liit, your laughter is contagious.”

“Hay naku Rosie ang cute mo.”

“Nakakatuwa ang tawa niya.”

“Vilma na Vilma siya, oh! Nakakahawa ang tawa.”

“Nakakagigil, sobrang cute.”

Well, kahit ulit-ulitin mo ngang panoorin ang video, hindi ka magsasawa at matatawa ka talaga, ha! (Dondon Sermino)