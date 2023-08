Agosto 25 walang trabaho, klase para sa FIBA

Sinuspinde ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang pasok sa mga pampublikong paaralan sa lahat ng antas at pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa Metro Manila at Bulacan sa August 25, 2023 upang bigyang-daan ang opening ceremonies ng FIBA Basketball World Cup 2023 na gaganapin sa Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan.

Ang suspension order ay nakapaloob sa memo­randum circular No. 27 na pinirmahan ni Exe­cutive Secretary Lucas Bersamin nitong Agosto 15. Bahagi aniya ito ng commitment ng gobyerno na makilahok sa promosyon ng sports o palakasan sa bansa.

Ayon sa memorandum order, nais ng pangulo na ipakita ng mga kawani ng gobyerno at mga mag-aaral ang kanilang suporta at tulong sa Phi­lippine Sports Commission para sa ligtas, maayos at matagumpay na pagbubukas ng FIBA Basketball World Cup 2023.

Gayunman, hindi kasali sa suspension ang mga ahensiya na ang mandato ay maghatid ng mga pangunahing serbisyo at tumutugon sa mga kalamidad o emergency services. Ipinauubaya na rin ng Malacañang sa mga pribadong kompanya at mga pribadong paaralan kung magsuspinde ang mga ito ng pasok at operasyon sa Agosto 25. (Aileen Taliping)