6 pulis-Navotas humingi ng tawad sa ina ni Jemboy

Humingi ng tawad ang anim na pulis-Navotas sa ina ng napatay nilang 17-anyos na si Jemboy Baltazar matapos nila itong mapagkamalan na suspek sa isang insidente ng barilan sa lungsod noong Agosto 2.

Nangyari ang paghaharap ng dalawang panig nang magtungo sa Navotas City Police Station noong Martes nang gabi ang ina ni Jemboy na si Rodaliza para tiyakin na nakakulong ang mga pulis na pumatay sa kanyang anak.

Nagduda si Rodaliza na nakalalaya sina sina P/EMS. Roberto D. Balais, P/SSg. Antonio Bulaong, P/SSg. Gerry S. Maliban, P/SSg. Nikko Pines Esquillon, P/Cpl. Edmard Jake Blanco at Pat. Benedict Mangan dahil hindi sila lumutang at abogado lang nila ang dumalo sa preliminary investigation ng kaso noong Martes.

Gayunman, dinedma lang ni Rodaliza ang paghingi ng tawad ng mga ito at sa halip ay hinirit na pabigatin at itaas sa murder ang kanilang kaso sa halip na reckless imprudence resulting to homicide.

Idiniin ni Rodaliza na magaan ang ikinaso sa mga pulis gayung buhay ng kanyang anak ang nawala.

“Gawing murder para walang piyansa. Ang homicide sandali lang ang limang taon at makakalaya na sila. Hindi po ako makakapayag kasi sila makakalaya pero si Jemboy, hindi na makakabalik,” giit nito.

Samantala, inihatid na kahapon sa huling hantungan ng mga magulang, kamag-anak at mga kaibigan ang labi ni Jemboy.

Alas-12:00 nang tanghali kahit kainitan ang sikat ng araw, inilabas ng kanilang tahanan sa Block 48, Lot 13, Phase 1C, Barangay NBBS, Kaunlaran, Navotas ang ataul ni Jemboy saka isinasakay sa karo at idiniretso muna sa San Lorenzo Ruiz Church para sa isang misa.

Nakasuot ng white t-shirt ang mga nakipaglibing at makalipas ang isang oras, idiniretso na sa La Loma Cemetery ang labi ng binatilyo para doon ito ilagak.

Hawak ng ina ni Jemboy ang larawan ng anak at walang tigil sa pag-iyak habang ang iba namang mga kaanak at kaibigan ng biktima ay may hawak na placard kung saan nakasulat ang ‘Justice for Jemboy’. (Orly Barcala)