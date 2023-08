101 na patay sa Maui wildfire

Sumampa na sa 101 at pinaniniwalaang lolobo pa ang bilang ng mga bangkay na narekober mula sa mala-impiyernong sunog sa isla ng Maui sa Hawaii sa susunod na mga araw.

Ayon kay Gov. Josh Green, marami pang bahay ang hindi napapasok ng mga awtoridad at rescuer kung saan abot sa 10 hanggang 20 bangkay ang inaasahan nilang makukuha kada araw.

“We are heartsick that we’ve had much loss,” saad ni Green.

Nagpadala na ang U.S. Department of Health and Human Services ng grupo ng mga coroner, pathologist at technician gayundin ng mga exam table, X-ray unit at iba pang kagamitan para sa pagtukoy sa mga biktima at iba pang prosesong gagawin sa mga bangkay,

“It’s going to be a very, very difficult mission and patience will be incredibly important because of the number of victims,” ayon pa sa governor.