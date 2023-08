Sa nangyaring pamamaril sa isang teenager sa Navotas, iginiit ni Las Pinas Rep. Camille Villar na panahon na upang ipasa na ang panukalang paggamit o pagsuusot ng body cameras ng mga awtoridad sa kanilang mga operasyon.

“An efficient and functional policy regarding use of body cams and dashcams should already be in place as these could provide crucial evidence at crime scenes or during operations,” ayon kay Villar, may akda ng House Bill 8352 na nag-oobliga sa mga awtoridad sa paggamit ng body cameras at police dashcams.

Ayon sa lady solon, tulad ng nangyaring pamamaril sa 17-anyos na si Jemboy Baltazar, mas magiging madali at mabilis ang pagtukoy sa mga mananagot sa krimen kung ganap nang maisabatas ang body cam bill.

“Clearly, with the body cam law in place, it can provide transparency and accountability in questionable law enforcement operations especially as regards internal reviews involving officers and investigations involving victims,” dagdag ni Villar. (Eralyn Prado)