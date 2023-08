Utol ni Kai Sotto kursunadang hasain ni coach Ramil De Jesus

ISANG bago na namang inaasam-asam na manlalarong nasa linya ng nagtatangkaran angkan ang posibleng matudla ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Season 85 women’s volleyball champions na De La Salle University Lady Spikers sa katauhan ng nakababatang kapatid ni Gilas Pilipinas standout at NBA dreamer Kai Zachary Sotto na si Erin.

Nasilayan sa social media ang pagdalaw sa dugout ng Lady Spikers si Erin na may kasalukuyang tangkad na 6-foot-2, matapos ang kinubrang kampeonato sa Shakey’s Super League National Invitational tourney na ginanap sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City nitong Linggo ng hapon.

Sa mga kuhang larawan ay nakipag-picture-an ito sa mga tinawag niyang “Ate” na sina two-time UAAP Best Middle Blocker That Gagate, SSL MVP Shaveena Laput at UAAP Rookie/MVP Angel Canino.

Hindi rin mawawala sa eksena si DLSU head coach Ramil De Jesus na lubos ang ngiti kaantabay ang pag-thumbs up, na naglalarawan umano ng malaking pagpabor sa kinabukasan ng pangalawang anak ni dating pro-player Ervin Sotto.

Kasalukuyang nag-aaral sa De La Salle-Zobel ang 14-anyos na si Erin na inamin sa panayam ng SSL na mahilig rin sa larong volleyball.

Dito na rin lumabas ang ilang espekulasyon na maaaring gabayan at turuan ito nang husto ni coach Ramil na mayroong 12 kampeonato sa UAAP at ilang titulo sa pro-league.

“She told us she likes it because it’s fun, and she loves the competitive team sport,” ayon sa inilabas na video reels ng SSL nitong Sabado. (Gerard Arce)