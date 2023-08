Thea rumampang mag-isa sa Japan

Kahit solo flight, happy na nag-celebrate si Thea Tolentino ng kanyang 27th birthday sa Tokyo, Japan.

Sanay na raw mag-travel mag-isa si Thea at kung may mga kasama siya, gumagawa raw ito ng sariling lakad niya para mas marami raw siyang mapuntahang lugar.

Sa kanyang latest post, suot ng Kapuso kontrabida ang isang magandang kimono at nag-pose siya na mala-Japanese doll.

“Celebrating my birthday in Japan for the first time. So happy to be back para makapag-recharge. Been traveling to places lately at ang dami kong natutunan. My 26 was full of meaningful conversations with people that made me reflect on a lot of things. There have been a lot of ups and downs but I know that I can handle things better and I’m kinder to myself now,” caption pa ni Thea.

Natuto na raw na sumakay ng train sa Japan si Thea. Kabisado na raw niya ang sasakyan at kung anong oras. Nakapag-aral din kasi si Thea kung paano magsalita ng lengguwahe na hiragana at katakana kaya hindi raw siya malo-lost in translation sa Japan.

“Getting the hang of trains here again. Warm up lang pala ‘yung day 1. To more gala, food and fangirling on this trip,” caption pa niya sa isang Instagram post.

Unforgettable nga raw kay Thea ang minsan na siyang maiwan ng bus noong solo siyang gumala para makita ang Mount Fuji. Buti na lang daw at marunong na siyang makipag-converse in Japanese kaya naituro siya sa dapat niyang sakyan pabalik sa city. (Ruel J. Mendoza)