Suplada ka gurl? Elisse ‘di bet maki-chika kina Alexa, Loisa, Charlie

Lantaran daw na nilalayuan ni Elisse Joson ang mga co-star niyang sina Alexa Ilacad, Charlie Dizon at Loisa Andalio sa set ng ‘Pira-Pirasong Paraiso’.

Nagsusuplada ba siya? Hindi ba niya type ang ugali ng mga co-star niya? O feeling ba niya ay mas sikat, mas mahusay siya sa kanila?

Anyway, ang rason daw, nahihirapan daw kasing mag-‘in character’ si Elisse bilang ang mataray at maarteng si Hilary tuwing nakaka-chikahan niya ang kanyang mga co-star dahil lagi siyang natatawa at napapasaya ng mga ito.

Eh, dagdag pressure rin daw sa kanya dahil madami ring heavy drama scene sa serye.

“Happy kasi talaga ‘yung feeling ko and ‘yung vibes kapag sila ‘yung kasama ko. Minsan kasi sa taping, sa role ko, kailangan ko silang awayin, kainisin and minsan hindi ko magawa,” sey ni Elisse sa ‘Magandang Buhay’ interview, kasama sina Alexa at Loisa.

Hirit naman ni Alexa, “Sabi niya (Elisse), guys please galit-galitan muna tayo ha kasi ang hirap ng mga eksena.”

Pero sa huli ay hindi raw makatiis si Elisse sa grupo at lagi pa rin itong nakiki-good vibes tuwing break nila sa set.

In fairness nga kay Elisse ay bongga ang kanyang pagganap, at marami rin siyang nakakagulat at nakakatuwang eksena na kayang-kaya niyang i-pull-off.

Bagay nga sa kanya ang jologs at mataray na karakter na malayo sa sosyaling mga role niya noon.

Wala raw kompetisyon sa kanila, at natural na natural ang chemistry nilang apat.

“Iba ‘yung kasama ko sila kasi wala kang mafi-feel na bad vibes. Lahat relax lang, masaya, at ini-enjoy ‘yung trabaho. Walang kompetisyon,” chika naman ni Loisa. (Dondon Sermino)