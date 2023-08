Sobrang gigil sa boss! James Harden tinawag na sinungaling Sixers president

TINAWAG ni James Harden na sinungaling si Philadelphia 76ers President Daryl Morey.

Sa tono ng pananalita ng dating MVP, tapos na ang ugnayan niya sa Philadelphia.

“Daryl Morey is a liar and I will never be a part of an organization that he’s part of,” deklarasyon ni Harden sa isang promotional event sa China.

“Let me say that again: Daryl Morey is a liar and I will nevver be a part of an organization that he’s part of.”

Lumabas ang video ng komento ni Harden nitong Lunes.

Tinanggap ni Harden ang $35.6 million player option sa 76ers para sa 2023-2024 season pero iginiit na gusto niyang magpa-trade. Matunog na trip niyang landingan ang Clippers.

Ilang araw na ang nakakaraan, binaril ng Sixers ang anumang trade talks at nagsabi si Morey na isasama nila si Harden sa roster sa training camp sa September. (Vladi Eduarte)