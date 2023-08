Scottie Thompson nagreport na sa Gilas

SUMABAK na muli ang kasalukuyang PBA Most Valuable Player nasi Scottie Thompson sa Gilas Pilipinas na nagsagawa ng kanilang closed-door practice sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Inaasahang dagdag na armas ng Gilas ang pagbabalik ng 30-anyos na player sa 2023 FIBA World Cup simula Agosto 25.

Matatandaan na si Thompson ay nagkaroon ng metacarpal fracture sa kanyang shooting hand sa huling yugto ng Gilas training camp sa Europa partikular sa Kaunas, Lithuania mahigit isang buwan na ang nakakalipas.

Napag-alaman kay Dexter Aseron, therapist at strength and conditioning coach ng national squad, na ang dating Unvierity of Perpetual Help player ay “na-clear na para sumali sa torneo.

“So far so good (for Thompson). He started practicing (Monday) night,” sabi ni Aseron.

Inaasahan na ang pagbabalik ng athletic at do-it-all na Ginebra guard ay magbibigay ng napapanahong lakas para sa Gilas, na sa kamakailang pocket tournament sa Guangdong, China ay naglaro gamit ang isang lehitimong playmaker na si Kiefer Ravena.

Si Gilas coach Chot Reyes, sinubukan sina CJ Perez at Chris Newsome sa point guard spot sa maikling kampanya ng national team noong 2023 Heyuan WUS International Basketball.

Nakuha ng Gilas ang 3-1 record, na hinati ang 2-game nito laban sa Senegal, habang winalis ang Iran sa dalawa nitong laban. (Lito Oredo)