SBP, Kai Sotto ayos na ang gusot

INAASAHANG maisusuot na muli ni Kai Zachary Sotto ang kanyang uniporme sa Gilas Pilipinas matapos maisaayos ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng kampo nito at ng Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP).

Ang hidwaan na naghati sa 7-foot-3 center at national basketball federation sa loob ng ilang linggo ay tapos na halos dalawang linggo na lamang bago ang pagsasagawa ng FIBA World Cup sa bansa.

Ipinaalam mismo ni SBP President Alfredo Panlilio sa pagdalo sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum Martes, na nagkausap na ang mga doktor ng asosasyon at ang doktor ng kampo ni Sotto kung saan pinayagan na makapaglaro ang dating Ateneo Blue Eaglets star.

“We did not see any MRI documents, but it is the doctors of Kai and ours from SBP that met, and he was declared okay today to play for Gilas,” sabi ni Panlilio.

Kinaikailangan ng mga manggagamot ng SBP na makuha ang medical certificate ni Sotto na makapagpapabalik o tuluyang magpapaalis dito sa Gilas Pilipinas.

Nararapat na makapasa si Sotto sa lahat ng pagsusuring medikal kabilang na sa isyu sa kanyang back spasms bago dumating ang oras sa natitirang 10 araw bago magsimula ang 2023 FIBA World Cup sa Agosto 25.

Dahil hindi pa siya nakakalaro mula noong Hulyo 15 matapos sumali sa NBA Summer League, kakailanganing alisin ni Sotto ang kalawang sa laro at ibalik ang kanyang kondisyon sa pagbabalik nito sa Gilas. (Lito Oredo)