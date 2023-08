Rhea Dimaculangan handa na ‘magpatali’

PANIBAGONG kabanata ang itatakda sa buhay ni veteran playmaker Rhea Dimaculangan ng PLDT High Speed Hitters matapos tanggapin ang matamis na “oo” ng kanyang longtime boyfriend na si Raymond Jomarcel Villarte na umani ng kabi-kabilang pagbati sa social media.

Tulad ng kanyang maningning na karera sa larangan ng professional women’s volleyball, kumikinang rin ang mga mata ng 32-anyos mula Batangas City kasunod ng simple at matapat na pag-anunsiyo ng pagmamahal ng kanyang kasintahan sa Instagram post.

Mababanaag sa naturang larawan ang pagluhod ni Villarete sa isang mataas na lugar sa na mababanaag ang magandang tanawing katubigan, kaantabay ang matalinhaga at nakakahikayat na mga salita mula sa Biblia na nagpapahiwatig ng tunay na pagmamahal nito.

“When the time is right, I, the Lord will make it happen na mula sa mga tala sa Isaiah 60:22,” ayon sa Instagram post na sinundan ng mga linya mismo ng dating University of Santo Tomas Golden Tigresses playmaker. “And I said YES to my happily ever after.”

Dito naglabasan ang samu’t saring pagbati sa mga kasamahan sa pampalakasan na kinabibilangan nina Creamline Cool Smashers superstar Alyssa Valdez at Kim Kianna Dy ng F2 Logistics Cargo Movers.

“ATE!!! Congrats,” bulalas ni Valdez.

“OMG!!!!! Congrats, ate Rhea & kuya Raymond!!!!” makapatid-litid na komento ni Dy.

“Yaaayyy congrats ate and kuya Raymond,” wika naman ng kakampi ni Rhea sa PLDT na si Mika Reyes. (Gerard Arce)