NFL player sumalpok motor sa SUV, tepok

NAMATAY sa isang motorcycle accident ang dating running back ng National Football League (NFL) na si Alex Collins.

Sa inisyal na report ng mga otoridad, nagmamaneho ng kanyang 2004 Suzuki GSX-600K sa Lauderdale Lakes sa Florida ang 28-anyos na 2016 NFL draftee ng Seattle Seahawks bandang alas-10:30 Linggo ng gabi.

Isang Chevrolet Suburban na minamaneho ng babae ang nag-cut sa linya ng NFL player, hindi agad naka-preno si Collins, nasalpok ang likurang bahagi ng sasakyan, na agad ikinasawi nito.

Limang season naglaro sa NFL si Collins, una sa Seahawks noong 2016, at sa Baltimore Ravens noong 2017 hanggang 2018.

Bumalik siya ng dalawang season sa Seattle noong 2020 at 2021, pinakahuli sa Memphis Showboats taong 2023.

“(Alex was) quick to greet everyone with a smile, a genuinely kind person who carried a special joy and passion wherever he went,” ayon sa opisyal na statement ng dati nitong koponan na Ravens.

Inaalala rin ng Ravens si Collins dahil sa “light and love he brought to so many people in his life,” ayon sa team. (Abante Sports)