Mou vs fake news kina ng PCO

Handa na ang Presidential Communication Office (PCO) na ipatupad ang Media and Information Literacy (MIL) Project ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kasunod ng paglagda ng Memorandum of Understanding sa mga partner na ahensya ng gobyerno nitong Lunes.

Pinangunahan ni PCO Secretary Cheloy Velicaria-Garafil ang ceremonial signing ng MOU kasama ang Department of Education (DepEd), Commission on Higher Education (CHED), Department of the Interior and Local Government (DILG), at Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa Pasay City.

“We are not merely embarking on a mission; we are empowering a collective endeavor to exemplify the power of a whole-of-nation approach, and indeed, a whole-of-society commitment,” ayon kay Secretary Velicaria-Garafil.

Idinagdag ng PCO chief na ang paglulunsad ay pinag-isang pagsisikap ng administrasyong Marcos at ng mga miyembro ng digital media industry laban sa maling impormasyon at disinformation.

Sinaksihan ni Pangulong Marcos, ang ceremonial signing ng MOU at ang paglulunsad ng MIL program noong Lunes ng hapon

Pinadali ng mga bagong teknolohiya, online na balita at social media ang pag-access sa impormasyon, aniya, na binibigyang-diin ang kakayahan ng mga maling salaysay at pekeng balita na iligaw, hatiin, at maging sanhi ng sakit o pinsala.

“Our responsibility, then, is clear—to arm our citizens with the tools to discern truth from falsehood,” pahayag ni PCO chief.

“Sisimulan po natin ito sa ating mga kabataan dahil sila ang pinaka exposed sa digital landscape at sa mga panganib nito. Sa pamamagitan ng Media and Information Literacy Campaign, bibigyan natin sila ng mga kasangkapan upang kritikal na makapagsuri at makapag-validate ng mga pinagmulan ng mga impormasyon, at malaman ang pinagkaiba ng mga mapanlinlang na kasinungalingan mula sa katotohanan.”

Mula sa mga paaralan, ang kampanya ay dadalhin sa mga komunidad sa pamamagitan ng mga diyalogo sa mga lokal na pinuno, mga lingkod sibil, at mga ordinaryong mamamayan upang bigyang-daan ang mga tao na mag-navigate sa digital na mundo nang may pag-unawa at responsibilidad. Sinabi ni Velicaria-Garafil na ang gobyerno at ang mga kasosyo nito ay umaasa na bumuo ng isang lipunan ng “mga synthesizer,” o ang mga “magagamit ang tamang impormasyon sa tamang oras para sa tamang layunin na gumawa ng mga tamang pagpipilian.”