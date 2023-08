Mga hoarder pinataas presyo ng bigas

Dahil sa mga hoarder, tumaas ang presyo ng bigas sa Pilipinas, ayon sa grupong Bantay Bigas.

Ayon sa grupo, tumaas ng hanggang P10 ang bawat kilo ng bigas, indikasyon na may nagmamanipula sa presyo nito.

“Pumunta kayo ng palengke, talagang paikot ikot ang mga nanay naghahanap ng murang bigas, naghahanap ng kahit paano mababa sa 50 pesos per kilo pero wala,” wika ni Cathy Estabillo, tagapagsalita ng grupo.

Nangako na si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na paiimbestigahan niya ang isyu sa Kamara de Representantes.

“Hinahanap natin kung paano natin ibaba kasi ‘yung ibang mga trader o ‘yung mga ibang mga nagho-hoard, tinatago nila kaya nagkakaroon ng ano, artificial na shortage kaya ginagawa nilang mas mataas ang presyo,” wika ni Romualdez matapos magsagawa ng inspeksyon sa isang palengke sa Quezon City noong Lunes.

Matatandaang inimbestigahan din ng House committee on agriculture and hoarding ng sibuyas at iba pang produktong agrikultura kung saan inirekomenda nilang kasuhan ang ilang mga trader at government official.