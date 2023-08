May taping daw kasi: Marco ‘di kasama si Cristine sa birthday

Hindi nagawang intrigahin ang relasyon nina Marco Gumabao at Cristine Reyes nang mag-celebrate mag-isa ng kanyang kaarawan sa Camsur ang aktor noong Lunes (August 14).

Binalikan muli ni Marco ang kanyang bayan para sa kanyang kaarawan at sa tulong ng kaibigang si Camsur Governor Luigi Villafuerte.

Masisilip ang ilang larawan ni Marco sa harap ng maraming tao sa loob ng isang covered court.

“Birthday well spent. I’ve always wanted to revisit my roots here in Camsur. So last May during Kaogma, I asked my good friend Gov @vincenzo.luigi if I could spend my birthday here kasama mga kababayan ko. Nakakataba ng puso makitang masaya kayong lahat, at masaka ako na kayo kasama ko sa birthday ko. Dios mabalos, padangat ko kamo! See you soon!”

Sinagot ni Marco ang pagnanais ng isang netizen na si @jasmincantor.19 na sana ay makasama na nito si Cristine sa susunod na pagpunta nito sa kanilang lugar.

Dito sinabi ng aktor na may trabaho ang aktres. Sey pa niya, “For sure! She has taping today kaya di nakasama.”

Nasa okasyon din si Yassi Pressman na katabi ni Marco, pero walang nangahas na gawan ng malisya ang pagsasama ng dalawa.

Bukod sa selebrasyon ng kanyang birthday ay nataong ‘assistance program’ ng local government ang event na ‘yon na pinuntahan nina Marco at Yassi.

Hindi naman pagtatakhan kung mababalitaang sasalang sa politika si Marco, lalo’t parang nangangampanya na ito sa ilang video habang nakikipagkamay siya sa mga tao. (Rey Pumaloy)