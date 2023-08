SA wakas, isang mainit na tanghali sa ating lahat, pagkatapos ng isang buwan na puro ulan.

Ika-dose ng Agosto nitong nakaraang Sabado, lumipad ako papuntang Davao City kasama ang ilang opisyales ng NCAA/GMA, tulad nila Fr. Vic Calvo ng Letran, Peter Cayco na ManComm NCAA head, Sir Al ng GMA Sports at Kurt Reyson na Letran player.

Ito ay para magbigay ng GMA Master Class sports series sa mga batang manlalaro dito sa Davao City, kung saan-saang lugar nagmula ang mga bata – CDO, Cebu at Lorega Bukidnon/Davao area.

Nakasama ko sa clinic ang isang batikang coach sa basketball na si coach Beaujing Acot at kanyang mga volunteer coaches sa Philippine Youth Dreamers.

Kitang-kita sa galaw at determinasyon ng mga batang Mindanao sa basketball clinic, bigay todo sa takbo at laro. Nandoon din ang suporta ng Davao City Head of Sports na si Mike Aportadera. Sumoporta din ang Omega Pain Killer.

Naispatan din sa gym ng Almendras ang bata at katiwala sa mahabang panahon ni Sen. Manny Pacquiao na si Louie Medalla, na bumiyahe pa ng limang oras para magdala ng mga batang Lorega sa basketball clinic.

Tingnan mo nga naman, basta basketball, walang malayo, kahit may injury laro pa rin kahit nasiko na. ‘Yan ang mga kaganapan sa Master Class sports series ng GMA.

Mabuhay kayo mga Dabawenyos at advance happy fiesta sa inyo, next week na ang Kadayawan Festival.