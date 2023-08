Marlins tinuhog Astros

NAG-DELIVER ng trifecta ng homers sina Jorge Soler, Luis Arraez at Josh Bell sa eighth inning para ihatid ang Miami Marlins sa 5-1 panalo laban sa Houston Astros Lunes ng gabi.

Nilimitahan ni Astros starter Framber Valdez ang Marlins sa four hits at two runs sa loob ng 7 2/3 innings bago kumonekta ng solo shots sina Soler at Arraez para ilayo sa 4-1.

Natapos ang gabi ni left-hander Valdez doon, pumalit sa mound si Hector Neris pero niregaluhan naman ng long shot si Bell.

Pangalawang pagkakataon lang sa Marlins franchise na humataw sila ng tatlong sunod na homers, una noong 1998.

Bumato ng five scoreless innings si Miami starter Braxton Garrett bago nilabas matapos ang 75 throws.

Namigay ang lefty ng four hits, two walks at may isang strikeout. (Vladi Eduarte)