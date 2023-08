Mag-ina tigok sa salpukan ng bus, motorsiklo

Kapwa nasawi ang isang mag-ina nang makabanggaan umano ng pampasaherong bus ang sinasakyan nilang motorsiklo sa Barili, Cebu kahapon nang madaling-araw.

Parehong idineklarang dead on arrival sa Barili District Hospital matapos magtamo ng mga pinsala sa ulo at katawan ang mga biktimang sina Nancy Maambong at anak na si Beby, binata, drayber ng motorsiklo, kapwa residente ng bayan ng Asturias, Cebu.

Samantala hawak na ng pulisya ang suspek na si Roldan Sestoso Niere, 45, drayber ng Ceres bus at residente ng El Pardo, Boljoon, Cebu.

Sa ulat ni Police Maj. Janus Giangan, hepe ng Barili Municipal Police Station (MPS), nangyari ang insidente sa national highway na sakop ng Barangay Minolos ng nasabing bayan bandang alas-5:10 nang hapon.

Magkasalungat na bumabagtas ang motorsiklo ng mag-ina at bus na mula sa bayan ng Moalboal patungo ng Cebu City nang mapunta sa kabilang linya ang sasakyan ng mag-ina dahilan para makabanggaan ng mga ito ang bus.

Walang nakasaksi sa insidente kaya patuloy ang imbestigasyon ng pulisya sa pangyayari.

Samantala, sinampahan ng kasong reckless imprudence resulting to double homicide at damage to property si Nierre. (Edwin Balasa)