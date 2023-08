Maayos na sistema para sa mga PDL

Nitong nakaraang linggo ay nabasa na po sa sesyon ng House of Representatives ang ating panukalang batas na may layuning makapagtatag ng Department of Corrections and Jail Management (DCJM).

Nai-refer na rin ang ating panukalang DCJM na nakapaloob sa House Bill (HB) 8672 sa mga komite ng Justice, ng Government Reorganization, at ng Public Order and Safety.

Ibig sabihin po nito ay malapit nang matalakay ang ating panukalang magtatag ng DCJM. Ang panukala nating departamento ay para mapag-isa at maisaayos na ang watak-watak na correctional at jail management system ng bansa.

Kapag naipasa po ang HB 8672 ay mailalagay na sa iisang ahensya ng gobyerno ang Bureau of Jail Management and Penology na sa kasalukuyan ay nasa ilalim ng Department of the Interior and Local Government (DILG), ang Bureau of Corrections (BuCor) na ngayon ay nakakabit sa Department of Justice (DOJ), at ang mga provincial jail na nasa pamamahala ng mga provincial government.

Maging ang tanggapan ng Board of Pardons and Parole (BPP) at ang Parole and Probation Administration (PPA) ay ipapasailalim sa DCJM.

Magkakaroon din ng Bureau of Rehabilitation Services sa ilalim ng departamento para matutukan ang mga programa para sa rehabilitasyon ng mga inmate at detainee na tinatawag ding mga Person Deprived of Liberty (PDL). Ito ay para matulungan silang makapagbagong buhay at makapaghanda sa napipintong pagbabalik sa lipunan.

Nakapaloob din po sa ating panukalang batas na dapat ay makapagbuo ng isang electronic PDL Monitoring System. Ito po ay computerized na database na naglalaman ng impormasyon tungkol sa PDL na nakapiit sa iba’t ibang mga jail at prison facilities sa bansa.

Bukod sa kanilang personal information, dapat ay naka-input din po sa sistema ang mga datos tungkol sa kanilang rehabilitation program, ang tagal ng panahon na sila ay nasa loob ng bilangguan at mga proseso na kanilang ginawa para makapag-apela ng kanilang kaso o makalaya.

Napakaimportante po nitong monitoring system dahil dito mapapag-alaman agad kung ang isang PDL ay dapat nang palayain. May mga pangyayari po kasi na kahit dapat nang makalaya ang PDL ay hindi pa rin makalabas ng kulungan dahil walang abugadong mag-aasikaso o kaya naman ay nakaligtaan at napabayaan na ang kanyang kalagayan.

Maging si BuCor Director General Gregorio Catapang Jr. ay nagsabing hirap ang BuCor sa pagmomonitor ng mahigit na 30,000 PDL sa loob ng Bilibid. Sino naman po ba ang hindi mahihirapan, lalo na’t kulang sila sa mga tauhan at badyet? Paano pa maaasikaso ang mga papeles at mga prosesong kailangan para matulungang makalaya ang mga PDL na dapat ng makalabas ng kulungan kung ang BuCor ay halos malula na sa dami ng dapat asikasuhing mga preso at patong-patong na problema sa loob ng Bilibid?

Ang pagkakaroon ng PDL Monitoring System ay makakatulong sa BuCor sa aspektong ito. Bukod riyan, ang ganitong sistema ay unang hakbang din para mabawasan ang pagsisikip o overcrowding sa loob ng ating mga bilangguan. Kung may maayos sanang PDL Monitoring System ay mapapabilis ang pagpapalaya sa mga PDL na dapat ay hindi nakakulong o ‘di kaya naman ay eligible na para ma-parole o makalaya na nang tuluyan.

Maiiwasan din ang problemang kinakaharap ng BuCor ngayon patungkol sa mga nawawalang PDL na hindi nila agad matukoy kung nakatakas ba o patay na.

Sa pagdinig kamakailan ng House Committee on Public Order and Safety, mismong si Gen. Catapang na ang umaming ang Bilibid ay isang “broken system” at ang BuCor ay isang “broken organization.” Sa harap po ng ganitong kalaking problema, sinabi rin ni Gen. Catapang na he is “not giving up.”

Ang hearing po na ginagawa ng komite sa pangunguna ni Sta. Rosa City Congressman Dan Fernandez ay walang intensyong sisihin ang sinuman sa mga namamahala sa ating mga bilangguan. Ang layunin po nito ay makapagbigay ng solusyon sa mga hindi matapos-tapos na problema sa ating mga nagsisikipang mga jail at prison facilities.

Habang ang mga problema ay ginagawan ng pansamantalang lunas, ang atin naman pong panukalang pagbubuo ng Department of Corrections and Jail Management ang siyang permanenteng solusyon sa mga ito.

Matagal na pong nasa krisis ang sistema ng pamamahala ng mga PDL at mga bilangguan sa bansa. Hindi na po puedeng maisantabi at maipagpaliban ito. Ngayon na tayo dapat kumilos hangga’t hindi pa huli ang lahat at may pagkakataon pang mailagay sa ayos at makapagpatupad ng mga pagbabago sa sistema.