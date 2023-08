‘Lahat sila against sa akin’: Billy, Chito tandem sa pambu-bully kay SB19 Stell 

Pinagtulungan nina Billy Crawford at Chito Miranda si SB19 Stell sa chikahan nila with showbiz press.

Kasi nga, si Stell daw talaga ang malaking banta sa kanila, na madalas kaagaw nila sa mga pinipiling contestant sa ‘The Voice Generations’.

“Napansin ko talaga na si Stell ang nakakabangga ng lahat!” sabi ni Chito.

“Kasi siya ang laging pinipili!” sabi naman ni Billy.

“Lagi siyang versus Julie, versus me, versus Billy! So, target talaga namin si Stell!” sabi pa rin ni Chito.

“Umpisa pa lang napi-feel ko na po `yon. Bakit parang lahat sila against sa akin? Hahahaha!

“Hindi, joke lang! Hahahaha!

“Ang hinihintay ko na lang na makalaban ko ay si Kuya Dong!” hirit naman ni Stell.

“Ako ang hinihintay ko naman ay ituro niya sa akin ang step ng ‘Gento’!” sabi naman ni Dingdong Dantes, ang host ng ‘The Voice Generations.

Anyway, naglabas nga nang matinding paghanga sina Billy, Chito kay Stell. Si Julie Anne San Jose nga raw ay alam na nilang mahusay na singer bata pa lang.

“Sobrang impressed ako sa kanya, sa totoo lang. Kami ni Chito, every time na may pinag-uusapan kami, bumabagsak kay Stell, at sa SB19.

“Si Stell, ang boses niya ay puwedeng ipanlaban sa international. So, dito n’yo makikita kung sino talaga ang totoong Stell. Hindi Stell na nakikita n’yo sa SB19.

“Dito it’s him as him. Him as generous as he could be as an artist. It’s a pleasure being with young people like him, and Julie of course!

“Iba-iba kami ng plano sa buhay. Pero, talagang nagkakatugma kami, kasi humahanga kami sa isa’t isa. Pero, sobra kaming napahanga nitong batang ito!” bilib na bilib na sabi ni Billy.

“Totoo `yon. Si Julie, sa simula pa lang alam naman natin na honor student na siya. Sobrang galing niya sa lahat.

“Pagdating pa lang niya, kaya na niyang kantahin lahat.

“Kami ni Billy, para kaming nasa row 4. Class clowns.

“Pero si Stell, hindi lang siya talented, kasi alam naman natin na talented siya. Pero, ang galing pa niyang makisama sa lahat ng mga talents. Everything about sa ganito, kaya niya.

“Kulang na lang mag-host talaga siya! Sabi ko nga, buhat talaga niya ang show!” sambit naman ni Chito na grabe rin ang paghanga kay Stell.

“Grabe naman, feeling ko birthday ko ngayon. Hahahaha!” reaksyon naman ni Stell.

At siyempre nagbiruan na lang sila na kesyo binayaran sila ni Stell ng P10K kaya puro magaganda ang sinasabi nila.

“Sinasabi nila na buhat ko ang show, pero hindi nila alam sa kanila ako kumukuha ng lakas ng loob! Siyempre sila ‘yung parang parents ko dito. Hahahaha!” sabi na lang ni Stell.