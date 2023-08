Kahit milyones kinikita: Donny ‘di pa-bossing

Super proud at naa-amaze sina Anthony Pangilinan at Maricel Laxa sa kanilang anak na si Donny Pangilinan.

Ayon kay Anthony, lahat daw ng sinasabi at tinuturo nila kay Donny ay siyang ginagawa nito ngayong nasa showbiz na ang kanilang anak.

In awe naman si Maricel sa anak sa isang eksena nila sa pelikula ni Donny na ‘GG.’ Hindi nga siya makapaniwala na ganun ka-dedicate sa trabaho ang kanyang anak.

Kapag nasa bahay naman daw ang Kapamilya heartthrob, request nito na huwag pag-usapan ang trabaho.

“Kapag nasa bahay si Donny, siya ‘yung nagsabi na ’pag nandun siya walang trabahong pag-uusapan, anak lang namin siya,” proud na kuwento ni Maricel.

Kuwento naman ng kanyang ama, kahit sikat na ang anak ay humble pa rin ito at gumagawa pa rin ng gawaing bahay.

“Siya yung taga-hugas ng plato, kapag nasa bahay ‘yan, he has to do the chores like everybody else.”

Sabi naman ng mga faney, nakakabilib si Donny dahil kahit milyones ang kinikita ng binata ay hindi ito pa-bossing at nauutusan pa rin nina Anthony at Maricel sa mga gawaing bahay, ha!

May rebelasyon din nga pala si Anthony sa bonggang trato ni Donny sa kababaihan at sa fans nito.

“Actually si Donny ang gabay ko sa relationship sa totoo lang.

“I look up to the way he treats women and his fans that Maricel and I didn’t do when we were in his age.”

Sa Instagram reel naman ni Anthony ay nabahagi nito ang pagiging introvert ng ka-love team ni Belle Mariano.

Kapag pinaparusahan daw niya ito noong bata pa raw si Donny at pinapupunta niya ito sa corner ng bahay facing the wall, imbes daw umiyak at mag-complain ay kumakanta, pumipito, at nagdo-drawing pa raw ito.

Nang makausap niya ang kanilang consultant ay doon lang niya nalaman na introvert ang kanyang anak na si Donny, na ibig sabihin daw kapag nilagay ito sa corner, mas nae-enjoy ni Donny dahil para sa kanya ay reward ito.

Well at least lumaking mabuting tao si Donny kaya naman ang daming nagmamahal at sumusuporta sa kanya.

Bonggels! (Byx Almacen)