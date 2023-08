Ipinagbunyi ng mga Pinoy: Nicole Scherzinger napiling bida sa ‘Sunset Boulevard’

Napili ang Filipino-American singer at former Pussycat member na si Nicole Scherzinger na maging bida sa revival ng musical na ‘Sunset Boulevard’ na itatanghal sa London’s Savoy Theater sa September 2.

Gagampanan ni Nicole sa Andrew Lloyd Webber musical ang role na Norma Desmonds, isang fading silent screen star na pilit na inaalala ang kanyang nakaraang glorya sa Hollywood. Base ito sa 1950 movie na pinagbidahan ni Gloria Swanson.

Natuwa si Nicole dahil siya ang kauna-unahang Asian-American na gaganap as Norma Desmonds. Ang ibang aktres na nagawa na ang nasabing role ay sina Patti LuPone, Glenn Close, Elaine Page, Betty Buckley, Diahann Carroll, Patula Clark, Debra Bryne, Helen Schneider, Linda Balgord and Stephanie J. Block.

Makakasama ni Nicole sa musical sina Rachel Tucker, Tom Francis, Grace Hodgett Young, at David Thaxton.

Proud si Nicole sa kanyang Filipino heritage dahil sa kanyang ama na si Alfonso Valiente. Ang mother naman niya na si Rosemary Elikolani Frederick ay Native Hawaiian with Ukrainian descent. Nicole was born in Honolulu, Hawaii, and raised in Louisville, Kentucky.

Naging member si Nicole ng Pussycat Dolls from 2003 hanggang 2009. Kasalukuyang isa siya sa judges ng ‘The Masked Singer’.

Noong 2021, nag-recording ng Tagalog love song na ‘Pangako’ si Nicole para sa album na ‘KAIBIGAN: A Troy Laureta OPM Collective Vol. 1.’

“I think a lot of people know me from Pussycat Dolls but they don’t know in my heart how I love to sing big ballads, it’s in our blood, right? We love big songs and he chose this special song. It’s a classic song, it’s got a lot of heart and a lot of passion. Singing in Tagalog has always been a dream for me and I think this song is special. I know that I was singing such an iconic song so I’m really grateful to be part of this amazing project,” sey ni Nicole.

Ipinagbunyi naman ng mga Pinoy na kasama si Nicole sa ‘Sunset Boulevard’. (Ruel J. Mendoza)