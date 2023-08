Gatchalian, Laguesma yari kay PBBM

Nababagalan si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa paggastos ng ilang ahensiya ng gobyerno para sa mga programa at serbisyo kaya nasampolan niya ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) at ang Department of Labor and Employment (DOLE).

Tinalakay sa ipinatawag na sectoral meeting ng Pangulo sa Malacanang ang underspending o mabagal na paggastos ng ilang mga ahensiya ng pamahalaan kaya iniutos na gamitin ang pondo para sa mga dapat magastusang mga programa at proyekto.

Sa press briefing sa Malacañang, inamin nina Labor Secretary Bienvenido Laguesma at Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na hiningan sila ng catch up plan ng Pangulo upang maiwasan ang underspending.

Inatasan ni Pangulong Marcos ang dalawang kalihim na ibaba ang mga serbisyo lalo na ang para sa mga social protection program.

Depensa ni Gatchalian, nabitin ang paglalabas ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) cash grant dahil sa epekto ng Covid-19 pandemic.

“Medyo mayroon lang tayong delay sa disbursing this year dahil kung matatandaan natin, ang basis ng 4Ps ay iyong Listahanan and the last Listahanan – Listahanan III – was conducted ng period of 2019/2020. These were the COVID years ng lockdown,” paliwanag ni Gatchalian.

Tinatayang 700,000 pamilya ang tinanggal sa litahan ng 4Ps dahil sa bumuti na raw ang kalagayan sa buhay pero muling nabaon dahil sa pandemya kaya binalik sa programa.

Mayroon namang 700,000 pang pamilya ang hindi pa na-assessed dahil sa mga protocol noong lockdown.

Sinabi naman ni Laguesma na inanasahang paiigtingin ang mga mamalaking proyekto ng ahensiya gaya ng TUPAD program, pagbibigay ng tulong sa marginalized sector at programang trabaho para sa mga kabataan. (Aileen Taliping/Prince Golez)