FIDE Master Rustum Tolentino pagaganahin utak sa Abu Dhabi

MAKIKILATIS ang tikas ni Pinoy woodpusher FM Rustum Tolentino pagsalang niya sa 29th Abu Dhabi International Chess festival – Open A na lalaruin sa Radisson Blu Hotel & Resort sa UAE simula ngayong araw.

Paniguradong mapapalaban si No. 2 seed Tolentino sa mga tigasing woodpusher tulad nina tournament top seed WGM Xueyi Li ng China at third seed FM Zaur Bayramov ng Azerbaijan.

Maliban kay Tolentino, ang ibang Pinoy bets ay sina Bryle Arellano, Nelman Lagutin, Paul John Lauron, AIM Florindo Sampang at AIM Zyralle Kindipan.

Ang iba pang mahuhusay na kasali ay sina WIM Sakshi Chitlange ng India, CM Mikayel Rostomyan ng Armenia at WFM Umida Omonova ng Uzbekistan.

Ipatutupad sa nasabing tournament ang nine rounds Swiss System at may standard time control na 90 minutes + 30 seconds increment.

Samantala, inaasahang matinding bakbakan din ang masisilayan sa ibang dibisyon tulad ng Open B Under 2000 at Juniors. (Elech Dawa)