Female personality nilayasan naluging producer

Sino raw itong female personality ang nilayasan ang isang television network matapos malugi ang kanyang producer sa show?

Kuwento ng source ni Mang Teban, sa una lang daw nagpasiklab itong producer pero kalaunan ay naubusan din ng pisi dahil mas marami ang gastos kaysa sa kinikita ng show.

Hindi na raw kasi mabenta sa mga manonood itong si female personality lalo na sa henerasyon ng mga “Baby Boomer” at “Gen X”. Hindi rin nito ma-capture ang Millennials lalo pa kaya ang “Gen Z”.

Kahit nga raw sa vlog, taob si female personality sa mga nagsulputang vlogger ngayon.

Kahit maraming datung itong si producer, umaaray na rin ito sa malaking lugi sa show kaya gumawa ng mga paraan para makamenos gastos.

Ang problema, hindi yata nagustuhan ni female personality ang pagtitipid ni producer kaya noong makahanap ng tiyempo, aba’y nag-alsa balutan at lumipat ng ibang network.

Marami na ring pinagdaanang lalaki, este producer itong female personality, kaya sana’y na itong magbasura ng mga taong hindi na niya mapapakinabangan.

Pintahan nyo na. ang female personality ay puwede ninyong i-rate from 1 to 10, habang itong producer ay guwapo, babaero at lapitin ng mga kababayan niya sa probinsiya.