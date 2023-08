Eumir Felix Marcial 50-50 sa Asian Games

MAPIPILITANG bakantehin ng Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) ang men’s under-80kgs category sa darating na 19th Asian Games sa Hangzhou, China sakaling hindi palaring makasabak si 2020+1 Tokyo Olympics bronze medalist Eumir Felix Marcial dahil sa professional boxing.

Nananatiling walang desisyon ang 27-anyos mula Lunzuran, Zamboanga City matapos ang naunang pahayag ni MP Promotions president at international matchmaker Sean Gibbons na maaaring matapat ang susunod na professional fight ni Marcial (4-0, 2KOs) sa Setyembre na siyang simula rin ng aksiyon sa Asiad sa Setyembre 23 hanggang Oktubre 8.

“Wait and see pa din, no official announcement yet on his pro fight. If he’s available, he can join us in the Asian Games, if not, vacant ang 80kgs,” wika ni ABAP secretary-general Marcus Jarwin Manalo sa mensahe nito sa Abante Sports.

“It’s just that he has contractual obligations sa pro and we (the national team) just depend on his availability. If ever he decides to compete sa pro, vacant iyung men’s 80kgs.”

Nauna nang lumabas sa report na planong isalang ang undefeated Pinoy southpaw sa hindi pa matukoy na kalaban kasunod ng promotional contract nito na pinirmahan sa Premier Boxing Champions (PBC).

Sinabi ni Gibbons na kinakailangan na nitong isantabi ang kanyang pangarap sa Olympiad dahil wala na umano itong dapat patunayan sa pagkakapanalo ng medalya noong 2021 Summer Games.

Mayroong unbeaten record si Marcial na impresibo sa kanyang ikaapat na laban kontra kay Ricardo Ruben Villalba ng Argentina na tinapos lamang sa second round technical knockout.

Wagi rin ito kina Steven Pichardo sa sixth round unanimous decision; Isiah Hart sa fourth round TKO at Andrew Whitfield sa fourth round decision. (Gerard Arce)