‘E.A.T.’ theme song na Japanese version pinusuan

Pinusuan ng netizens ang ibinahagi ni Joey de Leon na Japanese version ng theme song ng “E.A.T.”.

Ishinare ito ng Henyo Master sa kanyang latest Instagram post.

Nakasulat sa video ang “E.A.T. Theme Song / Japanese Version / Covered by Hachi Joseph Yoshida.”

Sa comment section, inihayag ng netizens na nagustuhan nila ang version na ito.

Ilan ang nagsabing sana ay mapatugtog ito sa “E.A.T.” soon.

Ilan pa sa mga komento:

“Kahit anung version pa po ang lumabas, nakatatak na po sa puso ko ang tunay at legit dabarkads.”

“Wow! Japanese version! Love it! Japanese are peace loving people and very hospitable and respectful. They are doing their best to contribute for environment management and sustainability. Galing po, Sir Joey De Leon.”

“Let’s have an anime-like video for this, Sir Joey. legit dabarkads ang characters, siempre.” (Issa Santiago)