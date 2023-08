‘Di bet ang isa’t isa? Kyline, Cassy nag-unfollow sa IG

Hindi ba close sina Kyline Alcantara at Cassy Legaspi, ang twin sister ni Mavy Legaspi, na balitang dyowa ng una?

Eh kasi, marami ang nakapansin na parang hindi nila pina-follow ang isa’t isa. Feeling ng iba, nag-unfollow nga sila sa isa’t isa, ha!

Parang kataka-taka raw kasi na halos lahat ng mga lakad ng pamilya Legaspi ay kasama si Kyline, pero hayun nga at hindi sila nagpa-follow sa Instagram.

Eh, ang dami-rami rin nilang mga photo na magkasama, kaya natural na ita-tag mo ang isa’t isa, ha! So, hindi raw ba nila napapansin `yon, na hindi sila nagpa-follow sa isa’t isa?

Oh baka nga true na ngayon lang sila nag-unfollow sa isa’t isa? At ano kaya ang rason?

Eh, ‘di ba, sa panahon ngayon, ang sukatan yata ng pagkakaibigan ay ang dapat mag-follow, mag-comment, mag-like ka sa mga ka-IG o ka-FB mo, ha! Na kapag hindi mo ginawa `yon, hindi kayo true friends.

Kaloka, ha!

Eh, as far as Kyline at Mavy naman, bongga pa rin naman sila. Ang mga photo nila together ay nasa mga Instagram wall pa rin naman nila.

Meaning, walang problema ang dalawa.

So, ano nga ba ang problema sa pagitan nina Kyline at Cassy? Abangan! (Dondon Sermino)