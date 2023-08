Catriona rumampa sa Hollywood

Inulan ng papuri si Catriona Gray nang dumalo ito sa world premiere ng pelikulang ‘Every Day After’ sa 19th Annual HollyShorts Film Festival in Mann’s Chinese Theatre, Hollywood last Sunday, August 13.

Ang nasabing filmfest nga ay may Oscar qualifying categories.

Anyway, full support ang ating Miss Universe 2018 sa pelikulang ‘Every Day After’, na isang documentary short film na kinunan sa isang partner hospital ng Smile Train Philippines.

Ayon kay Catriona, ang ‘Every Day After’ ay isang pelikula tungkol sa older sister of a neglected brother with cleft who faces her own fears so her brother may heal and experience the everyday joys and struggles of growing up.

Kinagiliwan nga ang fiancée ni Sam Milby sa adbokasiya niyang ito at talagang ipinagpapatuloy pa rin niya ang pagsuporta sa Smile Train Philippines at mga batang may bingot.

Komento nga ng mga netizen, hindi pakitang tao bilang beauty queen ang ginagawa ni Cat kasi 2018 pa siya naging Miss Universe at talagang bukal sa puso niya ang pagtulong.

Gandang-ganda rin sila sa ating Miss Universe 2018 nang rumampa ito sa red carpet kahit si Cat lang mismo ang nag-ayos ng buhok at nag-makeup sa sarili.

Ang Annual HollyShorts Film Festival ay Oscar-qualifying film festival in Los Angeles, USA na nagsu-showcase ng best short films sa buong mundo.

Dito nga pipili ng nominees para sa The Academy Award for Best Short Film category.

Hopefully ay mapili ang ‘Every Day After’ at makarampa si Catriona sa The Oscars next year.

Ang bongga!