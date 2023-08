Carmina nagsisi na inuna ang pag-ibig

Hindi nagawang i-deny ni Carmina Villarroel na may pinagsisihan siya noong mas pinili niya ang pag-ibig kesa sa kanyang career.

Sa naganap na 47th birthday ni Mina last August 12 sa programang ‘Sarap, ‘Di Ba?’, sinagot niya ang tanong ng kanyang anak na si Cassy Legaspi kung meron ba siyang naging regrets sa kanyang showbiz life?

Sagot ni Mina, “Meron. ‘Yung regret ko because that time, I thought I was in love, so in short, mas pinili ko ‘yung love kaysa sa career. Feeling ko lang naman ‘yon, because ang dami kong natanggihan na projects. Marami akong hindi nagawa because I chose my love life.”

Ang tinutukoy ni Mina ay ang lihim na pagpapakasal niya sa aktor na si Rustom Padilla (na mas kilala na ngayon bilang BB Gandanghari) noong 1994. Naghiwalay sila at na-annul ang kanilang kasal noong 2002.

Kaya malaki raw ang naging pagbabago ng buhay niya noong dumating si Zoren Legaspi at noong ipagbuntis niya at isilang ang kanilang kambal na sina Mavy at Cassy noong 2001 sa Amerika.

“But, sabi ko nga kay tatay (Zoren), after giving birth, simula noong dumating kayong dalawa into our lives, mas gumanda ‘yung career ko ngayon. Wala na akong regret. Happy ako kung nasaan ako ngayon,” sey ni Mina na napapanood sa afternoon teleserye ng GMA-7 na ‘Abot-Kamay na Pangarap’.