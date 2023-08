Aso nagpalamig, nagpahinga sa mall

Naghatid ng good vibes sa mga netizen ang isang aso na naispatan na nagpapalamig at nagpapahinga sa mall.

Makikita sa video na feel na feel ng aso ang kanyang pagkakahiga at hindi rin ito nanggugulo sa mall.

Matapos lang ang ilang segundo, maingat na rin siyang pinalabas ng isang guwardiya. Hindi naman lumaban ang aso at sumama rin ito sa guwardiya.

Sinaluduhan naman ng mga netizen ang pagiging mabait ng guwardiya sa nasabing aso.

Ilan sa kanilang komento:

“Thank you Mr. Guard for being so kind and treating our fur friends well.”

“Such a kind hearted person, the guard! I commend the mall too.”

“Thank you guards for being so kind to the doggie.” (Carl Santiago)