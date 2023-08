Ano kayang ‘tinitira’ ni Foreign Minister?

Umariba na naman ang pagiging bully ng Chinese Coast Guard (CCG) nang bombahin na naman nila ng tubig ang mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na magdadala ng suplay sa mga sundalong Pinoy sa nakasadsad na BRP Sierra Madre.

Pero gaya ng dati at gaya ng inaasahan, parang magulang na konsintidor ang Foreign Minister ng China na kakampihan siyempre ang “anak” nilang si CCG. At palalabasin na ang binarako nilang Philippine Coast Guard (PCG) ang pasaway.

Parang nakatira ng katol na gawa sa goma ang Foreign Minister ng China na nananaginip na sakop daw nila at teritoryo nila ang Ayungin Shoal. Kahit sa totoo lang, napakalapit nito sa Palawan, at pasok na pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas.

Ang matindi, sabi ng China, sadya raw pinasadsad ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong 1999 ang BRP Sierra Madre, na ginagawa ngayong kampo ng mga sundalo. Ito ang simbulo na sa Pilipinas ang naturang bahagi ng West Philippine Sea.

Ang hirit pa ng China, ilang beses na raw nangako ang Pilipinas na hahatakin paalis doon ang barko pero hindi raw tumutupad ang mga Pinoy. At gusto nilang palabasin na ang pagpapadala doon ng supply ng PCG eh paghahamon sa kanila.

Ang tanong ng mga tropapips natin, kung totoo na may pangako noon ang pamahalaan na aalisin ang nakasadsad na barko, aba’y sinong presidente kaya ang nangako sa kanila?

Kung 1999 sumadsad sa Ayungin Shoal ang BRP Sierra Madre, ibig sabihin, ang mga naging presidente magmula noon eh sina Erap Estrada (1998-2001), Gloria Arroyo (2001-2010), Noynoy Aquino III (2010-2016) at Digong Duterte (2016-2022).

Paniwala ng ilang tropapips natin, imposibleng si Erap ang mangangako sa China dahil problematic ang administrasyon nito at naalis sa puwesto pagsapit ng Enero 2001. Lalo naman hindi si PNoy dahil idinemanda niya sa international arbitration court ang China at nanalo ang Pilipinas na sa atin ang West Philippine Sea.

Samantala, kilala at tinatawag ni Chinese President Xi Jinping na “friends” niya sina Arroyo at Duterte. Ang masaklap nga lang, kabibisita lang ni Duterte sa China at nakapulong pa si Xi pero nangyari pa rin ang pambobomba ng tubig ng CCG sa mas maliit na barko ng Pilipinas.

Tanong ng ilang tropapips natin, wala daw bang kahit man lang laruan na water gun ang mga barko ng Pilipinas para man lang makaganti sa basaan? O kaya dikitan na lang ng mga Pinoy ang CCG at ihian nila ang gilid ng barko.

Puwede rin daw na isali na sa PCG ang “Malabanan” sa pagpapatrolya sa WPS. Pero bago maglayag ang “BRP Malabanan,” dapat dumaan muna ito sa New Bilibid Prison para higupin ang septic tank o poso negro doon. Baka raw kasi marami pang buto ng manok na makita sa tambakan ng ebak para hindi mapagkamalang buto ng tao.

Ngunit kung gusto talaga ng Pilipinas na inisin ang China, aba’y hakutin na lang ang buhangin na itinatambak ng mga Gatchalian sa reclamation projects sa Manila Bay, isama na rin ang dolomite stones sa dolomite beach, at itambak sa Ayungin Shoal para maging isla na rin. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”