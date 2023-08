Andre ikakasal na?

Ikakasal na nga ba si Andre Paras sa kanyang non-showbiz girlfriend na si Honey Escarez?

Ito ang tanong ng maraming netizen noong sabihin ng aktor sa isang panayam sa kanya na, ‘I date to marry!”

Nakipagkulitan kasi si Andre sa co-stars niya sa teleseryeng ‘Abot-Kamay na Pangarap’ na sina Jeff Moses at Raheel Bhyria. Inusisa ng dalawa si Andre kung bakit lagi itong nakangiti at kung may kinalaman ba sa kanyang love life ang pagiging masaya niya?

Sinagot naman ni Andre ang dalawa na happy siya dahil masaya ang kanyang buhay ngayon dahil sa babaeng mahal niya.

“All I can say right now, I want to keep it short, simple, and straight to the point. I don’t just date, I date to marry,” sey ni Andre.

Binalikan tuloy ng netizens ang naging photoshoot ni Andre at ng girlfriend na si Honey noong June. Sobrang sweet daw kasi ang dalawa sa shoot na iyon kaya kahit sino raw ay mag-iisip na baka nga naiisip na nilang magpakasal.

Maraming celebrity friends ang pinusuan ang photo shoot na iyon nina Andre at Honey, kabilang na ang ina ng aktor na si Jackie Forster.

Kung tutuusin nga naman ay 27-year old na si Andre at mukhang ready na itong mag-asawa. Wala namang ka-love team ang binata kaya walang issue kung magdesisyon siyang mag-asawa na.

Matagal na sinekreto ng aktor ang kanyang karelasyon kaya noong i-reveal na niya kung sino ito, may spekulasyon ang maraming netizen na baka nga ready na silang magpakasal.

Noong May pinakilala ni Andre via social media si Honey na isang swimmer sa University of Santo Tomas.

Nice! (Ruel J. Mendoza)