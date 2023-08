50 Pinoy teacher sa Maui, hinahanap ng DFA

Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs (DFA) na 50 Filipino teacher sa Maui ang hinahanap ng Philippine Consulate matapos sumiklab ang wildfire sa bayan ng Lahaina noong Agosto 8.

Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, maglulunsad ng consular mission ang Philippine Consulate General sa Honolulu sa bayan ng Waikuku sa Maui para kumalap ng impormasyon sa mga hinahanap nilang guro.

Aniya, nakumpirma na nilang nasa Maui ang mga ito pero nais nilang makatiyak na wala sa Lahaina ang mga ito na direktang tinamaan ng trahedya.

Dagdag ni De Vega, nais nilang siguruhin na hindi nagawi sa Lahaina ang mga guro dahil may posibilidad umanong naapektuhan ang mga ito kung nagtungo sila sa lugar bilang turista.

“We’ve also authorized them to provide financial assistance to at least 50 Filipino teachers who are identified as being in Maui under J-1 visas. That’s for sure,” ani De Vega.

Ipinagkakaloob ang J-1 visa sa mga dayuhan sa ilalim ng work-and-study-based exchange and visitor program ng US.

Handa naman aniya ang DFA na tulungan ang mga guro kung gusto ng mga ito na makabalik sa Pilipinas.

“Based on our experience, teachers, when they are abroad, they won’t ask to come home. They’ll ask for assistance, maybe to transfer jobs,” dagdag nito.

Sa ulat, umabot na sa 96 katao ang nasawi sa mala-impiyernong sunog.

SInabi ni De Vega na wala naman silang natanggap na ulat na may nadamay na Pinoy sa trahedya pero may posibilidad umanong kabilang sa mga biktima ay mga Filipino-American.

“We cannot confirm if anyone is a Filipino citizen. Unfortunately, we have to expect the worst because there will be some Filipino-Americans among the casualties because 17% of the population of Maui are Filipino-Americans,” paliwanag nito.

Nauna nang sinabi ng Maui Filipino Chamber of Commerce na daan-daang Pilipino ang kabilang sa mahigit 1,000 katao na nawawala sa wildfire.

Samantala, lumilitaw sa record ng DFA na nasa 200,000 Pilipino ang naninirahan ngayon sa Hawaii at 60 sa kanila ay mga American citizen na.