21 biktima ng human trafficking nasagip

Nailigtas ng Naval Forces Western Mindanao (NFWM) ang 21 katao na hinihinalang biktima ng human trafficking sa Bongao, Tawi-Tawi noong Linggo.

Sa ulat, 13 sa mga biktima ang dadalhin sana sa Malaysia sakay ng pump boat ng walang dokumento nang maharang ng mga awtoridad sa Bonga Pier sa Barangay Poblacion sa nasabing lugar.

“Upon reaching their destination, they were to be fetched by a person identified as ‘Winda’ who was already waiting in Malaysia,” ayon sa NFWM.

Samantala, sakay ng isang bangka ang walo pang biktima mula sa Zamboanga City at patungo sa Sitangkai, Tawi-tawi para ibiyahe sa Kota, Kinabalu sa Malaysia nang maabutan ng mga tauhan ng NFWM sa Port of Bongao.

Ayon sa mga biktima, sasalubungin sila ng nagnangalang ‘Pah Assi’ at ‘Rosalinda Sonor’ pagdating nila sa lugar. Kapwa residente umano sa Malaysia ang mga ito.

Nasa pangangalaga na ng Ministry of Social Services and Development (MSSD) ang mga biktima at sasailalim sila sa profiling at documentation. (Natalia Antonio)