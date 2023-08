Weaving center sa Ilocos pinalakas pa

Sa wakas ay mas maipapakita na ng local weavers sa tinaguriang cotton capital na Pinili, Ilocos Norte, ang kanilang galing at kakayahan sa paghahabi!

Isa kasing bagong weaving center ang itinayo sa lugar para sa kanilang mga “inabel” product, at maituturing ding special tribute sa Ilocano master weaver na si Magdalena Gamayo.

Layon nitong mapreserba at mapatatag pa ang trasdisyon ng mga Ilocano na paghahabi.

Si Gamayo ay kinilala ring national living treasure ng gobyerno noong 2012.

Ibinigay niya noon ang 290 sqm na lupain ng kanilang pamilya sa kanilang bayan para masigurong mananatiling buhay ang weaving tradition.

Pormal na nagbukas ang weaving center noong Linggo, August 13, ika-99 kaarawan ni Gamayo.

Naging matagumpay ito sa tulong ng inilaang P10 milyong pondo ng Department of Public Works and Highways (DPWH) at suporta ni Ilocos Norte (2nd District) Rep. Angelo Marcos Barba na siyang nag-apruba sa pondo.

Umaasa naman si Gervy James Gumarit, head ng communication and media office ng lokal na pamahalaan ng Ilocos Norte na bukod sa mapapanatili nito ang inabel industry, makapagbibigay pa ito ng mga trabaho sa micro, small and medium entrepreneurs o SMES.

“Aside from holding exhibits for inabel products, the center will also serve as a learning site for younger Ilocanos.” (Natalia Antonio)