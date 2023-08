Walang hadlang sa pangarap

Ang edukasyon ang tulay ng maraming Piipino para makatawid mula sa kahirapan. Kaya nga madalas nating marinig sa mga magulang na kahit igapang nila ang pag-aaral ng kanilang mga anak ay pipilitin nilang makatapos ang mga ito sa kolehiyo.

Proud na proud naman ang mga magulang kapag naka-graduate ang anak at nakapasa sa board exams, dahil masasabi na nilang may ‘propesyonal’ na sa kanilang angkan. Ang mga propesyonal nilang anak ang inaasahan ding tutulong para umunlad ang estado sa buhay ng kanilang pamilya.

Pero maraming kabataang mahihirap ay pinagpapaliban na lang muna ang kanilang pangarap na maging propesyonal dahil sa laki ng babayaran sa pagkuha ng board exams. Bukod sa gagastusin sa pagre-review ay magbabayad pa ng application fee para makapag-board exam.

Alam ‘nyo bang sa pagkuha pa lamang ng bar exams para maging abogado ay P12,800 na ang babayaran ng bawat aplikante ngayong taon? Non-refundable pa ito.

Kapag board exam naman na isinasagawa ng Professional Regulation Commission (PRC), karaniwan ng P450 hanggang P1,050 ang babayarang application fee. Ang eksamin naman ng Civil Service Commission para sa Career Service Professional at Sub-professional Levels ay P500.

Kung hirap na nga ang pamilya mo sa pang-araw araw na gastos, ang mga halagang ito para sa pagkuha ng board exam ay malaking bagay na. Yung application fee para sa bar exam pa lamang ay baka isang buwan nang gastusin ng isang mahirap na pamilya.

Kapag matagal nang naipagpaliban ang pagkuha ng board exam dahil nag-ipon muna ng pambayad, malaki ang tsansa na malimutan na ang napag-aralan sa kolehiyo kaya’t lalo pang mahihirapang makapasa ang aplikante. Kung mag-e-enroll naman sa review center ay lalo pang lalaki ang gastos.

Naniniwala ang inyong Kuya Pulong na hindi dapat maging hadlang ang malaking gastos sa pagkuha ng board exam para matupad ang pangarap ng ating mga kabataan.

Kapag ang mga mahihirap na graduate ay nabigyan ng pagkakataon na maging mga propesyonal sa kanilang larangan, tataas ang kalidad ng ating labor force. Ang mga ganitong skilled workers ay mahalagang yaman ng ating bansa.

Dahil ang tanging layunin lang naman ng pagkuha ng Bar at iba pang mga board exam ay para malaman kung ang isang graduate ay may sapat na kaalaman at karanasan para maisagawa ang kanyang propesyon, ang hindi kakayahang magbayad ng exam fee ay hindi dapat maging balakid dito.

Kaya naman kasama si Benguet Congressman Eric Yap, ang inyong Kuya Pulong ay naghain ng panukalang batas—ang House Bill 4927—para mailibre na ang mga mahihirap na aplikante sa pagbabayad ng fee sa pagkuha ng Bar at board exam para sa pagka-doktor, nars, inhinyero, arkitekto at iba pang propesyon.

Noong First Regular Session pa ng kasalukuyang Kongreso pa namin nai-file ito. Umaasa ang inyong Kuya Pulong na matatalakay at maipapasa na ito ngayong Second Regular Session para maging batas na.

Tanging mga indigent o mga mahihirap lamang ang malilibre sa pagbabayad ng application fee sa pagkuha ng board exam. Ito ang mga aplikanteng mapapatunayang walang kita o anumang suportang pinansiyal na nakukuha, o kaya naman ay kahit may kita, ito ay hindi sapat para sa pang-araw araw na gastos ng kanilang pamilya.

Ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang magsusuri at tutukoy kung sino ang mga kwalipikadong indigent na malilibre sa pagkuha ng board exam.

Isang beses lamang kada taon maaring magamit ang benepisyong ito.

Sa ilalim ng administrasyon ng aking ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nailibre na ang tuition fee sa mga State Universities and Colleges (SUCs). Isa itong mahalagang hakbang para mabigyan ng oportunidad na makaahon sa kahirapan ang mga kabataang Pilipino.

Ang atin namang panukalang ilibre na rin ang pagkuha ng Bar at board exam para sa mga mahihirap na graduate ay siya namang tutulong na makumpleto ang kanilang mga planong magkaroon ng isang maningning at matatag na kinabukasan.