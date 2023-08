Shevana Laput heaven ang feeling sa unang MVP

LABIS na kilig at tuwa ang nadama ni Shevana Laput matapos maging MVP sa 2023 Shakey’s Super League (SSL) National Invitationals, na pinagkampeonan ng koponan niyang La Salle Lady Spikers, nitong Linggo.

Isang papasok na sophomore para sa La Salle, ang 6-foot-2 spiker ay pinakislap ang kanyang kinang sa loob ng court sa isang nakakamangha na MVP run, habang ang UAAP champion na La Salle ay naglagay ng isa pang korona bilang inaugural SSL national champion sa pagtala ng 2-1 finals series na panalo kontra Adamson Lady Falcons.

“I feel honored but it was all because of my teammates. Ibinigay sa akin ng aking mga kasamahan sa koponan ang tiwala na iyon, binigyan nila ako ng lakas upang tumama at ibinigay nila ang suporta. I could swing knowing that they’re there covering (for) me,” sabi ni Laput, na kapatid ng PBA center na si James ng Magnolia Hotshots.

Kasama niya sa koponan sina Thea Gagate (1st Middle Blocker), Amie Provido (2nd Best Middle Blocker) at Alleiah Malaluan (2nd Best Outside Hitter), Angelica Alcantara ng Adamson (Best Setter) pati na rin sina Angeline Poyos ng UST (1st Best Outside Hitter) at Bernadett Pepito (Best Libero) sa SSL Super Team.

Ang breakout na performance ni Laput ay dumating sa panahon na higit na kailangan ito ng La Salle kasunod ng graduation ng mayorya ng starting six nito na sina setter Mars Alba, middle blocker Fifi Sharma at team captain at outside spiker na si Jolina Dela Cruz.

Naglaro rin ang Lady Spikers nang wala sina UAAP Rookie-MVP Angel Canino at ace libero Justine Jazareno. (Lito Oredo)