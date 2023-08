Sey mo Dingdong? Dennis pumalag sa hamon ni Marian

Ang bongga talaga ni Dennis Trillo, ha!

Heto nga at pumalag, kumasa siya sa TikTok dance ni Marian Rivera na ‘Price Tag’ ha! Si Marian nga ang nagsimula ng trend na `yon na ‘For Your Page’ o puwedeng tapatan, gayahin, ng ibang TikToker.

At yes, mula sa outfit ni Marian, hanggang sa galaw, ginaya talaga ni Dennis, o medyo in-exaggerate pa niya para mas kuwela.

At waging-wagi nga si Dennis, dahil sa loob pa lang ng ilang oras, mahigit 2M view na agad ang version niya, ha! And for sure, lalo pa itong tataas sa pagdaan ng mga araw.

Medyo mahihirapan nga lang siyang tapatan ang kay Marian, dahil habang sinusulat ito ay may 63.6M view na ang video na `yon ng aktres, at patuloy na tumataas ang like, share, comment at views siyempre.

At aprub sa mga faney ang version ni Dennis, ha!

“Ito lang ang gumaya kay Marian na hindi nakakainis!”

“Naku Jennylyn gising na naman asawa mo. Cellphone agad. TikTok agad.”

“Please collab with Marian na ‘yan. Mas maganda kung magkasama na sila.”

“Sabi ko nga ba, lalaban ito kay Marian eh!”

“Lakas tama na naman ni idol oh!”

“Sure ako tatapatan ka rin ni Dingdong Dantes. Humanda ka Dennis.”

“Nakakatawa ‘yung ‘fries tag’ hahahaha! Iba ka Dennis.”

Well, ibang-iba nga si Dennis sa mga role na ginagampanan niya at sa TikTok personality niya, ha!

Actually, nasorpresa ako, dahil ang Dennis din na kilala ko, kahit off camera, medyo seryoso rin. Pero iba pala, baliw rin pala.

Kaloka! (Dondon Sermino)